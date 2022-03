JARV IS…: ASCOLTA LA LORO COLONNA SONORA ORIGINALE DELLA SERIE TV DELLA BBC “THIS IS GOING TO HURT”

I JARV IS… (Jarvis Cocker, Serafina Steer, Emma Smith, Andrew McKinney, Adam Betts & Jason Buckle) hanno scritto ed eseguito la colonna sonora originale per l’acclamata serie televisiva della BBC “This is Going to Hurt”, basata sull’omonimo libro di memorie di Adam Kay. La colonna sonora consiste in un misto di canzoni e pezzi strumentali, con Cocker e Steer come principali compositori ed è stata registrata ai Narcissus Studios di Londra da Drew Dungate-Smith durante varie sessioni nel 2021. La maggior parte delle performance sono prese dal vivo con l’intera band, spesso registrate mentre guardavano il playback delle sequenze chiave della serie.



Ogni episodio contiene almeno una canzone con testi di Cocker, che ha avuto accesso alle sceneggiature (adattate da Adam Kay dal suo stesso libro) fin dalle prime fasi del processo di produzione.

Cocker ha detto: “È il nostro atto d’amore per il servizio sanitario nazionale“.

Lucy Forbes è felicissima: “Essendo uno dei migliori parolieri e cantautori inglesi, non avremmo potuto essere più entusiasti di avere Jarvis Cocker e la sua band a scrivere canzoni originali e la colonna sonora di This Is Going To Hurt. Il suo spirito incisivo, il suo acuto senso di osservazione e la sua capacità di scrivere melodie belle e sentite erano perfette. La sua musica si è immediatamente intrecciata con il tessuto e il tono dello spettacolo e l’ha portato a un livello completamente nuovo, andando dritto al cuore del pathos, del dolore e della gioia di lavorare al NHS. È stato un enorme privilegio lavorare con lui su questo progetto, e non posso immaginare TIGTH senza di lui“.

La serie è basata sull’omonimo pluripremiato libro di memorie internazionale di Adam Kay, che ha venduto oltre 2,5 milioni di copie fino ad oggi ed è stato tradotto in 37 lingue.

