VIDEO: PILLOW QUEENS

Mancano ormai pochi giorni all’uscita del secondo LP delle Pillow Queens, “Leave The Light On”, in arrivo il prossimo 1° aprile via Royal Mountain Records a distanza di un anno e mezzo dal precedente, “In Waiting”.

“”Leave The Light On” è un’esplorazione dell’incertezza delle emozioni mentre sono in processo e un’effusione intuitiva di idee mentre si formano. Si tratta di essere intimamente onesti con se stessi e come gruppo. Si tratta di avere fiducia che questo stato di vulnerabilità possa essere mantenuto mentre emerge, da te, da noi”, ci spiega la press-release.

Il nuovo singolo si chiama “No Good Woman” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Ross Stewart.

“Questa canzone è molto narrativa, anche se non in modo lineare. È scritta più dalla prospettiva di qualcuno che osserva gli scenari di coloro che lo circondano”, spiega la cantante Pam Connolly. “Cerca di trasmettere una perpetua disperazione del debito e dello sforzo per un ideale che non potrà mai essere raggiunto. È più o meno una canzone su Sisifo”.

Il nuovo brano ha influenze indie-rock e ha toni decisamente meditativi, salvo per qualche schitarrata nella parte centrale: riflessivo e dall’atmosfera rilassata!

