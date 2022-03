ASCOLTA I BRIGHT EYES INSIEME A PHOEBE BRIDGERS RIFARE “ST. IDES HEAVEN” DI ELLIOTT SMITH

I Bright Eyes hanno condiviso la loro versione di “St. Ides Heaven” brano che Elliott Smith pubblicò nel 1995 all’interno del suo omonimo disco.

La cover, che comparirà nella prossima raccolta di brani della band dal titolo “Letting Off the Happiness: A Companion EP” (in uscita il 27 maggio su Dead Oceans), è interpretata da Conor Oberst in coppia con Phoebe Bridgers già ‘socia’ nel progetto musicale Better Oblivion Community Center.

Ascolta il brano:

Credit Foto Bright Eyes: pic from Björn Carlsson at Flickr, CC BY 2.0, attraverso Wikimedia Commons

Credit Foto Elliott Smith: llaurens, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons