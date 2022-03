“FAMILY TIES” E’ IL NUOVO SINGOLO DI MYKKI BLANCO CON IL FEATURING DI MICHAEL STIPE

Mykki Blanco apre il suo 2022 con il nuovo singolo “Family Ties (feat. Michael Stipe).”

Il video di “Family Ties”, diretto da Kit Monteith e girato nel nord dell’Inghilterra, vede anche la partecipazione di Michael Stipe.

Mykki racconta:

“Family Ties” è il primo brano in cui ho trovato la mia voce da un punto di vista sonoro, e intendo letteralmente. È il primissimo brano in cui canto e non rappo. L’ho scritto partendo dal rapporto tra il mio ex ragazzo e suo padre, che purtroppo non stava bene mentalmente. Quando la persona che ami sta vivendo una situazione che tu non puoi cambiare in alcun modo, non puoi aiutarla o attivarti per risolverla, non fa male solo a quella persona ma anche a te. Credo che il significato più profondo di questo brano sia la compassione davanti all’impotenza.

Sulla collaborazione con Michael Stipe ha aggiunto:

Sono fan di Michael Stipe e dei R.E.M. da sempre. Avevo questa mail di un’icona vivente della musica e a lungo ho pensato ‘La userò mai? Dovrei?’ Così io e Falty DL ci abbiamo provato: gli ho mandato il brano perché sembrava come se in uno strano universo parallelo Michael Stipe lo avesse già scritto. La sua partecipazione è stata importantissima per me. Spero di continuare a fare arte con un impatto positivo e attrarre energie, situazioni e persone che rendono questa vita degna di essere vissuta. Ecco, questo è stato decisamente uno di quei momenti, sotto tantissimi punti di vista.

Michael Stipe invece ha commentato così:

Mykki ha una voce splendida, ferma e forte. Sono davvero emozionato di aver lavorato a ‘Family Ties’ e adoro il risultato finale.

“Family Ties” è il primo nuovo brano dopo l’acclamato mini album “Broken Hearts & Beauty Sleep”, pubblicato lo scorso anno su Transgressive Records, che ancora una volta mostra l’incredibile sinergia creativa che si è instaurata tra Mykki e Falty DL dall’inizio della loro collaborazione nel 2018.

“Family Ties” è la prima anticipazione di un nuovo progetto che verrà annunciato prossimamente insieme a nuove date.

Credit Foto: Will Creswick Wide