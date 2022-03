GLI SHEARWATER ANNUNCIANO IL PRIMO DISCO IN 6 ANNI. ASCOLTA IL SINGOLO “XENARTHRAN”.

A 6 anni di distanza dall’ultimo disco in studio “Jet Plane and Oxbow” gli Shearwater svelano i dettagli del loro prossimo album.

“The Great Awakening” esce il 10 giugno sulla label della band Polyborus label.

Il primo estratto in ascolto è “Xenarthran” accompagnato dal video diretto da Emily Cross:

Jonathan Meiburg leader della band in una nota scrive:

Gli xenarthrani sono i mammiferi dalle ‘strane articolazioni’, che vivono principalmente in Sud America: armadilli, formichieri e bradipi. Solo una specie di armadillo ha vagato fino agli Stati Uniti meridionali, e mentre registravamo “The Great Awakening” in Texas, li vedevo spesso correre lenti attraverso i campi al tramonto o annusare nel fango dopo un temporale, e non potevo fare a meno di ammirarli… Avevano camminato per migliaia di miglia con i loro piccoli piedi sottili, il naso lungo fino a terra, arrancando in paesaggi alieni pieni di pericoli sconosciuti. Questa canzone, e il video inquietante di Emily, non parlano esattamente di armadilli, ma parlano di farsi strada attraverso gli spazi oscuri di un mondo minaccioso ma comunque molto bello. I ruggiti verso la fine sono scimmie urlatrici che ho registrato in Guyana.

“The Great Awakening” tracklist:

01 Highgate

02 No Reason

03 Xenarthran

04 Laguna Seca

05 Everyone You Touch

06 Empty Orchestra

07 Milkweed

08 Detritivore

09 Aqaba

10 There Goes the Sun

11 Wind Is Love

Credit Foto: Bryan Parker