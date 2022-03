I MODEST MOUSE SONO TORNATI A SCRIVERE MUSICA INSIEME A JOHNNY MARR

I Modest Mouse e Johnny Marr, che in una recente intervista aveva definito il cantante della band come il migliore autore di testi con il quale aveva lavorato, sono nuovamente a lavoro insieme.

Isaac Brock, voce dei Modest Mouse, intervistato al magazine Spin in merito ai 15 anni del disco “We Were Dead Before the Ship Even Sank” ha dichiarato:

Abbiamo già iniziato a lavorare ad alcune cose insieme…

e ancora

Abbiamo appena finito una canzone, “Rivers Of Rivers” – in realtà penso che sia solo “Rivers Of…” – stiamo lavorando come amici di penna. I viaggi internazionali non sono più quelli di una volta”.

Gli fa eco Marr che aggiunge:

Ho suonato su quella nuova canzone dei Modest Mouse e ci sono un paio di altre cose che girano intorno alla scrittura di Isaac… Come ha detto Isaac, il trasporto aereo non è proprio quello che era… Ma si spera che quando il mondo si inclinerà all’indietro sul suo asse, salterò su un aereo, credo.

Credit Foto Johnny Marr: Julio Enriquez from Denver,CO, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Modest Mouse: Moses, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons