SOFT CELL E PET SHOP BOYS INSIEME PER IL SINGOLO “PURPLE ZONE”

Dopo aver chiuso il 2021 con un tour britannico sold-out acclamato dalla critica, i Soft Cell condividono oggi il nuovo singolo “Purple Zone”, una nuova collaborazione con i Pet Shop Boys. La canzone sarà inclusa nel loro attesissimo quinto album in studio “Happiness Not Included”, la cui uscita è ora prevista per il 6 maggio.

I Pet Shop Boys hanno partecipato a uno degli spettacoli londinesi del tour, e hanno immediatamente scelto “Purple Zone” come uno dei loro preferiti della serata. Le due leggende dell’electro-pop avevano inizialmente previsto che i Pet Shop Boys remixassero la canzone, ma la loro collaborazione si è rapidamente trasformata in una collaborazione completa. Non solo la loro collaborazione è un singolo nuovo di zecca, ma questa versione è stata anche aggiunta alla track list di “Happiness Not Included”.



Marc Almond dice: “Lavorare con i Pet Shop Boys è stato un piacere, e questo brano è la combinazione perfetta tra noi e loro“. Dave Ball commenta, “‘Purple Zone’ è probabilmente il nostro miglior momento pop dai primi anni ’80”

I Pet Shop Boys aggiungono: “Siamo entusiasti di collaborare con un duo così stimolante come i Soft Cell su questa splendida canzone“.