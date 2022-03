Cofondatore dei Sonic Youth e icona dell’alternative rock per eccellenza, Thurston Moore sarà in concerto in Italia per 3 date a giugno:

10 giugno 2022 @ Prato, Off Tune Festival

11 giugno 2022 @ Bologna, Nova Bologna

21 luglio 2022 @ Genova, Balena Festival

Sul palco Moore sarà affiancato da una rodata line-up: Debbie Googe (My Bloody Valentine) al basso, James Sedwards alla chitarra (Nought) e Jem Doulton alla batteria.

Per info e prevendite DNA Concerti.

Credit Foto: Vera Marmelo