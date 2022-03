UNA SOLA DATA ITALIANA PER IL TOUR EUROPEO ESTIVO DEI DROPKICK MURPHY

I Dropkick Murphys, una delle band più rappresentative del celtic punk mondiale, tornano live in Italia per l’unica data del 2022: appuntamento fissato al Carroponte di Sesto San Giovanni il prossimo 20 luglio. La band presenterà dal vivo l’ultimo lavoro in studio “Turn Up That Dial” (2021), ripubblicato in versione estesa lo scorso 18 marzo con ben tre bonus track, tra le quali figura il singolo “We Shall Overcome”.

DROPKICK MURPHYS

20 LUGLIO 2022

CARROPONTE – SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10 di venerdì 25 marzo su Ticketmaster, Dice e TicketOne.

Credit Foto: Weekly Dig, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons