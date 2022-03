VIDEO: HARKIN

Il prossimo 17 giugno, a poco più di due anni dal suo omonimo debutto sulla lunga distanza, Harkin tornerà con un nuovo LP, “Honeymoon Suite” (pre-order), che sarà pubblicato dalla Hand Mirror, la label da lei fondata nel 2019 insieme a sua moglie, la poetessa Kate Leah Ewett.

Registrate in un appartamento con una sola camera da letto nelle profondità dei lockdown del Regno Unito, le canzoni che si trovano su “Honeymoon Suite” sono una mix di amore, dolore, ansia, resilienza, pericolo, crepacuore e speranza. Il nuovo lavoro viene definito dalla press-release come “in parte undisco pop, in parte paesaggio sonoro elettronico, in parte natura morta interiore.”

Come dice Harkin: “per me questo album è stato una tana di coniglio e una botola di fuga. È un disco molto vulnerabile. Non ci sono performance – l’ho fatto da solo. Rilasciarlo nel mondo sembra un’estensione del processo solitario e della collaborazione a distanza che lo ha creato. Spero che viaggi in lungo e in largo.”

Il primo estratto si chiama “Body Clock” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Pastel Castle.

Il brano si muove elegante tra melodie costruite da synth e sostenute da un percussioni decise: mentre la voce di Katie rimane suadente e morbida, il brano continua a crescere prendendo direzioni dancey che ci fanno muovere. Poppy e intelligente!

