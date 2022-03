GUARDA GLI ARCADE FIRE E DAVID BYRNE SUONARE “GIVE PEACE A CHANCE” DI JOHN LENNON

Proprio pochi giorni fa gli Arcade Fire hanno annunciato che il prossimo 6 maggio, via Columbia Records, pubblicheranno il loro sesto LP, “WE”.

Nel weekend la band di Montreal, orfana di Will Butler, che è uscito dal gruppo alla fine dello scorso anno, ha tenuto una residency di quattro giorni alla Bowery Ballroom di NYC: il ricavato di questi concerti, annunciati tutti all’ultimo minuto, è andato tutto in favore di attività benefiche per il popolo ucraino.

Ieri sera, durante la quarta serata, i canadesi hanno chiamato sul palco il loro vecchio amico David Byrne per cantare “Give Peace A Chance”, pezzo del 1969 di John Lennon And The Plastic Ono Band.

Da quanto riporta Brooklyn Vegan, all’inizio dell’encore Mike Myers è salito sul palco per parlare dell’Ucraina e introdurre nuovamente gli Arcade Fire: dopo aver suonato “Wake Up”, è stata la volta di un inedito, “Unconditional I (Lookout Kid)”, per poi terminare il set insieme a Byrne, mentre il frontman Win Butler è sceso tra il pubblico a cantare e suonare la chitarra.

Alla fine del concerto i canadesi si sono spostati in strada accompagnati dai fan e qui sotto potete vedere alcune immagini della serata postate dai fan su Youtube e sui canali social.

