I BAUHAUS CONDIVIDONO IL PRIMO INEDITO DOPO 14 ANNI. ASCOLTA “DRINK THE NEW WINE”.

I Bauhaus condividono in queste ore un nuovo brano, il primo dopo 14 anni di attesa.

“Drink the New Wine” è stato registrato durante il recente lockdown con una tecnica particolare, definita dalla stessa band come ‘exquisite corpse’: ogni membro della band si è presentato con le registrazioni della propria sezione senza aver esaminato quella degli altri componenti. A questo si sono aggiunte ulteriori regole: i musicisti avevano solo un minuto a testa da riempire e solo otto tracce per stabilire qualsiasi strumento e voce volessero; la band si è poi assegnata 60 secondi insieme per unire il tutto.

“Drink the New Wine” è il primo inedito dal 2008 anno di pubblicazione dell’ultimo disco in studio del gruppo britannico “Go Away White”. E’ uscita invece nel 2018 la raccolta di b-sides “The Bela Session”.

Ascolta l’inedito:

Credit Foto: Pedro Figueiredo, CC BY-SA 2.0, attraverso Wikimedia Commons