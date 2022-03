JON SPENCER CONFERMA CHE I BLUES EXPLOSION SI SONO SCIOLTI

The Jon Spencer Blues Explosion, storica band blues/garage rock saltata fuori da New York negli anni ’90, non esistono più.

A confermarlo è il loro leader e fondatore Jon Spencer in una recente intervista rilasciata al podcast “Kreative Kontrol”.

Il trio, completato dal chitarrista Judah Bauer e il batterista Russell Simins, e che si era preso una pausa nel 2016 non tornerà quindi insieme. Sempre nel corso dell’intervista Spencer indica i problemi di salute di Bauer come motivo principale dello scioglimento.

Ascolta l’intervista:

Raggiuto da Pitchfork per commentare quanto emerso Spencer ha aggiunto:

Mai dire mai ma per la mia sanità mentale ho dovuto fare i conti con il fatto che la band era finita, almeno per il momento, e che sarei dovuto andare avanti. Così, nascono gli Hitmakers.

Ne ho parlato chiaramente in interviste negli ultimi… nessuna novità…

La notizia emersa in queste ore infatti suona come una conferma di quanto in realtà era nell’aria da tempo.

Nel 2018 sempre Spencer aveva commentato così la ‘pausa’ della band:

È difficile sapere cosa dire. Non è che avessimo in mente una fine ufficiale, ma per me è stato utile per andare avanti e fare altre cose: ‘OK, questo è fatto. È finita’, dovevo riconoscerlo davvero.

I Blues Explosion, fondati nel 1991, lasciano alle loro spalle 8 dischi distribuiti in 26 anni.

Jon Spencer ha realizzato il suo debut album solista nel 2018, “Spencer Sings the Hits!” ed è pronto ad esordire con una nuova band i Jon Spencer & the HITmakers.

Credit Foto: Greg Neate from Sussex, UK, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons