TRACK: LAURA ELLIOTT

Laura Elliott, attiva dal 2020, ha pubblicato finora una manciata di singoli, ma presto le cose cambieranno perché nei prossimi mesi arriverà il suo primo LP, “People Pleaser”.

Ad anticipare l’uscita ecco il singolo “God Complex”, che potete ascoltare qui sotto.

La musicista di NYC dice del nuovo brano: “Non ho mai scritto una canzone arrabbiata prima di “God Complex”. Sono stata finalmente in grado di scriverla circa un anno e mezzo dopo la fine di una relazione piuttosto incasinata, una volta che ho passato un po’ di tempo da sola e sono stata in grado di vedere di nuovo il mio valore e tutti i loro difetti. Penso che quando sei così coinvolto con qualcuno è facile vedere solo il buono in lui. Questa canzone mi ha fatto sentire come se mi stessi riappropriando di me stessa in un certo senso e come se stessi dicendo ‘vaffanculo’ a quel ragazzo”.

Il pezzo inizia con leggeri arpeggi che accompagnano la voce di Laura, che racconta piuttosto tranquilla, mentre il coro diventa decisamente più intenso e rabbioso con potenti chitarre indie-rock che ricordano Lucy Dacus (non a caso il pezzo è co-prodotto da Collin Pastore, collaboratore di lunga data della musicista della Virginia): riflessivo ed emotivamente intenso!

