TRACK: WHIMSICAL

E’ ormai sempre più vicino il nuovo album dei Whismical, che non si può dire non ci abbiano fatto mancare i giusti assaggi, per arrivare davvero preparati a questa attesa uscita. Il terzo singolo si chiama “Crash and Burn” e porta la band in territori anni ’90, con una forte impronta indie-rock che la band stessa ricorduce al sound dei primi Pumpkins. E non hanno tutti i torti. La voce di Krissy non è certo tagliente come quella di Corgan, ma riesce a sposarsi bene, anche con la sua dolcezza, con il senso di urgenza (accentuato anche dagli ottimi cambi di tempo ritmici) e con l’energia che le chitarre trasmettono.

La band riassume così il significato del brano: “Questa canzone parla delle montagne russe di emozioni che a volte possono accompagnare una relazione, specialmente se le cose vanno troppo in fretta. Mette in evidenza quanto velocemente le cose possano precipitare dall’alto al basso, a maggior ragione se c’è cattiva comunicazione e confusione, tutto questo porta all’incertezza su cosa ci sarà dopo“.

