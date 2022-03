VIDEO: ROMERO Halfway Out The Door

Mancano ormai solo poche settimane all’uscita di “Turn It On!”, il primo LP dei Romero, in arrivo il prossimo 8 aprile via Feel It Records / Cool Death Records.

La frontwoman Alanna Oliver dice del loro primo LP: “Credo che al momento di scrivere “Turn It On!” ho passato molto tempo a ricordare alcune avversità della vita. Come… la vita di mia zia che stava per finire, alcuni dei miei amanti passati che ora sono sconosciuti… Cos’è importante nella vita? Ma invece di scrivere da un luogo di perdita, dolore o sofferenza, il più delle volte scrivevo da un luogo di potere. Era difficile non scrivere da quel luogo quando all’improvviso cantavi di tutte queste cose con quattro ragazzi che conoscevi appena, in una prigione rock’n’roll a Kew. Era liberatorio, elettrizzante e sapevo nel mio cuore di essere finalmente dove dovevo essere”.

Dopo aver condiviso il mese scorso la title-track “Turn It On!”, il gruppo di Melbourne rilascia ora un altro nuovo singolo, “Halfway Out The Door”, accompagnato da un video diretto da Megan e Josh O’Keefe.

La Oliver dice del pezzo: “Ho frequentato per anni un ragazzo a fasi alterne, che non mi lasciava, ma non mi amava nemmeno. “Halfway” è stato scritto su di lui e sul mio eventuale impegno con me stessa”.

Pieno di intensi riff di chitarra, il brano si muove con brillantezza su energici territori power-pop e sfocia in un ritornello dal sapore dolce-amaro, ma splendidamente melodico: nostalgico, ma esaltante e intenso!

