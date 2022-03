ZOLA JESUS ANNUNCIA IL NUOVO DISCO “ARKHON”. ASCOLTA IL PRIMO ESTRATTO “LOST”.

Zola Jesus annuncia oggi il nuovo album.

“Arkhon”, che arriva a 5 anni di distanza dal precedente “Okovi” ed uscirà il 20 maggio su Sacred Bones, segna il ritorno di Nika Roza Danilova, titolare del progetto, con materiale inedito dopo un lungo periodo caratterizzato dalla difficoltà di comporre.

L’apertura a nuove collaborazioni è alla base del nuovo lavoro che vede la Danilova affiancata dal produttore Randall Dunn, già a lavoro con i Sunn O))), Jóhann Jóhannsson, autore delle colonna sonora del film “Mandy” e il batterista/percussionista Matt Chamberlain in passato turnista per David Bowie, Fiona Apple, Soundgarden.

Primo estratto in ascolto è “Lost”:

Ecco come l’artista commenta il brano:

È vero. Tutti quelli che conosco sono persi. Speranza perduta, futuro perduto, presente perduto, pianeta perduto. C’è una disillusione collettiva… Man mano che ci allontaniamo dalla natura, ci allontaniamo da noi stessi. “Lost” è un sigillo per riscoprire le nostre coordinate e rivendicare un nuovo percorso. Volevo girare il video in un luogo che portasse molta energia, con qualcuno che sentivo che capisse la spina dorsale spirituale della canzone. È stato un processo sorprendentemente naturale realizzare questo video con Mu Tunç in Turchia. Ho riposto la mia fiducia in lui e in Cappadocia, una città labirintica costruita all’interno di grotte di 60 milioni di anni fa. Nel corso della storia umana queste grotte sono servite da cittadella per così tanti diversi gruppi di persone che si sono recati lì per perdersi. È una testimonianza della resilienza dell’umanità e della durabilità della nostra terra.

“Arkhon” tracklist:

01 “Lost”

02 “The Fall”

03 “Undertow”

04 “Into The Wild”

05 “Dead And Gone”

06 “Sewn”

07 “Desire”

08 “Fault”

09 “Efemra”

10 “Do That Anymore”