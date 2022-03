BEABADOBEE ANNUNCIA IL SECONDO LP E CONDIVIDE IL SINGOLO “TALK”

A meno di due anni di distanza dal suo esordio sulla lunga distanza, “Fake It Flowers“, Beabadoobee è pronta per ritornare con un nuovo LP, “Beatopia” (pre-order), in uscita il prossimo 15 luglio via Dirty Hit.

La press-release spiega che “il nuovo album di Beabadoobee contiene 14 tracce e attraversa il fuzzy rock, il cantautorato classico, la psichedelia, l’emo del Midwest e il pop vero e proprio pur rimanendo innegabilmente se stessa in tutto”.

La musicista filippina di stanza a Londra lo introduce con il nuovo singolo “Talk”, che è accompagnato da un video diretto da Alexandra Leese e Luke Casey.

Dice Beatrice Kristi Laus del suo nuovo pezzo: “In generale parla di fare cose che non sono necessariamente sane o ottime per te, ma non puoi fare a meno di indulgere. È come quella sensazione inevitabile che si prova. Non puoi sbarazzartene e sai che non va bene, ma ti piace davvero ed è qualunque cosa, quindi lo fai comunque”.

Vi ricordiamo inoltre che Beabadoobee arriverà in Italia nel mese di giugno: il suo unico appuntamento nel nostro paese è previsto per mercoledì al Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore (LU) all’interno della rassegna “La Prima Estate”.

“Beatopia” Tracklist:

1. Beatopia Cultsong

2. 10:36

3. Sunny Day

4. See You Soon

5. Ripples

6. The Perfect Pair

7. Broken CD

8. Talk

9. Lovesong

10. Pictures Of Us

11. Fairy Song

12. Don’t Get The Deal

13. Tinkerbell Is Overrated (ft. PinkPantheress)

14. You’re Here That’s The Thing

Credit Foto: Erika Kamano