I MASSIVE ATTACK CAMBIANO I PIANI DEI LIVE: MOLTI CONCERTI SONO ANNULLATI (ANCHE L’ITALIA)

Eravamo già pronti ad accogliere i Massive Attack in Italia, visto che erano in programma i concerti del 22 giugno, al Milano Summer Festival e del 24 giugno al Ferrara Summer Festival. Ma ora ecco la doccia fredda, davvero inaspettata.

Un comunicato della band, diffuso sui social, come ormai è prassi, parla di una malattia di un membro del gruppo e quindi i live che li vedevano coinvolti nei mesi di maggio, giugno e luglio subiranno grosse variazioni. Le sue condizioni di salute, fanno sapere, sono in via di miglioramento ma la convalescenza sembra essere ancora lunga e meritevole di attenzione.

Photo: Platonova Alina (ru: Платонова Алина), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons