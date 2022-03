PERFUME GENIUS ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM “UGLY SEASON”

A due anni dall’apprezzato “Set My Heart On Fire Immediately” Perfume Genius è pronto a pubblicare un nuovo lavoro in studio.

“Ugly Season”, in uscita il 17 giugno su Matador, sarà accompagnato da un cortometraggio diretto dall’artista Jacolby Satterwhite. Il film sarà intepretato dallo stesso Mike Hadreas, cantautore che si nasconde dietro il nome di Perfume Genius, e avrà come colonna sonora proprio i brani del disco.

In “Ugly Season” inoltre ritroveremo “Pop Song” e “Eye In The Wall” brani già ascoltati nel 2019.

“Ugly Season” tracklist:

01 “Just A Room”

02 “Herem”

03 “Teeth”

04 “Pop Song”

05 “Scherzo”

06 “Ugly Season”

07 “Eye In The Wall”

08 “Photograph”

09 “Hellbent”

10 “Cenote”