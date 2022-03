SOCCER MOMMY: IL TERZO ALBUM ESCE A GIUGNO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “SHOTGUN”

Il suo sophomore, “Color Theory“, è uscito a fine febbraio 2020, ma ora Soccer Mommy è già pronta a tornare con il suo successore, “Sometimes, Forever” (pre-order), in arrivo il prossimo 24 giugno via Loma Vista.

L’album, che è stato prodotto da Daniel Lopatin (aka Oneohtrix Point Never), “cementa lo status di Sophie Allison come una delle più dotate songwriter che fanno musica rock in questo momento”, ci dice la press-release.

Insieme all’annuncio arriva anche il nuovo singolo “Shotgun” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Kevin Lombardo.

La giovane musicista di Nashville dice del brano: “”Shotgun” parla delle gioie di perdersi nell’amore. Volevo che catturasse i piccoli momenti in una relazione che ti rimangono dentro”.

“Sometimes, Forever” Tracklist:

1. Bones

2. With U

3. Unholy Affliction

4. Shotgun

5. newdemo

6. Darkness Forever

7. Don’t Ask Me

8. Fire In The Driveway

9. Following Eyes

10. Feel It All The Time

11. Still

Credit Foto: Sophie Hur