DASHBOARD CONFESSIONAL All The Truth That I Can Tell [ Hidden Note Records/AWAL - 2022 ]

Chris Carrabba torna all’antico o, meglio, torna nell’ambiente in cui si muove meglio, quello che gli ha dato fama e gloria all’inzio della sua carriera come Dashboard Confessional, con i due pilastri dell’emo che rispondono ai nomi di “The Swiss Army Romance” e “The Places You Have Come to Fear the Most”. Avrete capito, se seguite l’artista, che il disco in questione segna il ritorno di Chris alla dimensione chitarra e voce, che è quella che preferiamo da sempre per delineare le melodie e il mood del cantante americano.

Dopo il brutto album precedente e un terribile incidente che ha fatto quasi temere per la sua vita, il nostro chiude un cerchio artistico e si mette a scrivere per sè stesso, per scacciare paure, demoni e ritrovare passione e speranze, in un disco quasi catartico e decisamente personale. Sono passati tanti anni dalle ansie e dalle rabbie di quei primi due album, ora Chris ha trovato il suo posto nel mondo e le sue canzoni hanno un che di confortevole più che di pugni chiusi e tensioni gridate in faccia. Ma è giusto anche così. Piace il fatto che Chris abbia voluto, con queste premesse, riproporre la sua veste più spartana e sincera, per dimostrarci che gli anni sono passati e che l’uomo è diverso dal ragazzo di 20 anni fa, ma che la dimensione musicale più vera, per lui, quella più adatta a parlare di sè, resta quella dei primi album.

Detto questo il disco ha spunti piacevoli, la voce e la chitarra di Chris si sposano sempre con gentilezza e con qualche piacevole spunto più grintoso, ma la scrittura veleggia più o meno senza sussulti, senza grossi colpi melodici che facciano battere il cuore. Tutto scorre via con fin troppa scioltezza e, arrivati in fondo (senza difficoltà, sia chiaro!), resta un po’ poco in mano, se non la voglia, ancora una volta, di riprendere in mano i classici.

Credit Foto: Nick Fancher