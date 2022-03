Gli Yard Act giovedì sera si sono fatti un giro al Tonight Show. La band, guidata da James Smith, ha eseguito “The Overload”, title track del loro album di debutto. “The Overload”, anche qui su IFB è stato molto gradito, portando a casa un 8 in pagella. Gli Yard Act sono in tour in tutto il Nord America e appariranno anche al Coachella. Ecco la loro performance da Fallon.