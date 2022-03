KURT VILE CONDIVIDE IL NUOVO SINGOLO “MOUNT AIRY HILL (WAY GONE)”

Manca ormai meno di un mese all’uscita del nono LP di Kurt Vile, “(watch my moves)”, in arrivo il prossimo 15 aprile via Verve Records / Universal a distanza di tre anni e mezzo dal precedente, “Bottle It In”.

Registrato nel suo studio casalingo a Philadelphia insieme al collaboratore di lunga data Rob Schnapf, il nuovo lavoro contiene contributi, oltre della backing band di Vile, The Violators, quelli di Chastity Belt, Cate Le Bon, Stella Mozgawa (Warpaint) e Sarah Jones (Hot Chip, Harry Styles).

Dopo aver già condiviso “Hey Like A Child” e “Like Exploding Stones” nei mesi scorsi, ora è la volta del nuovo singolo “Mount Airy Hill (Way Gone)”, che è accompagnato da un video diretto da Drew Saracco.

Dice lo statunitense del suo nuovo pezzo: “Quando Waylon Jennings divenne un artista country fuorilegge, gli piaceva registrare all’Hillbilly Central, che era lo studio di Tompall Glaser. OKV Central è la mia versione di questo a Mount Airy. Qui mi sono fatto strada e allo stesso tempo sto tornando alle mie radici di home-recording”.

Photo Credit: Tore Sætre, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons