LYKKE LI: DOPO IL SINGOLO ECCO L’ANNUNCIO DELL’ALBUM, ATTESO A MAGGIO

Dopo aver rilasciato a sorpresa il brano”No Hotel”, Lykke Li ha condiviso i dati del suo prossimo album “EYEYE”.

“EYEYE” seguirà l’album del 2018 “So Sad So Sexy” e la vedrà riunirsi con il suo collaboratore di lunga data Björn Yttling per la prima volta da “I Never Learn” del 2014.

Lykke Li ha registrato il nuovo album nella sua camera da letto a Los Angeles, disco poi mixato su nastro da Shawn Everett. Lei spiega: “Volevo che il disco avesse l’intimità dell’ascolto di un memo vocale con una macro dose di LSD“.

“EYEYE” sarà accompagnato da una componente visiva diretta da Theo Lindquist e girata su pellicola da 16mm, e sarà divisa in video di un minuto destinati ad essere visti come “frammenti di una storia più grande“.

“Volevamo catturare la bellezza e la grandezza di un film d’essai europeo di tre ore, pur realizzando qualcosa di nativo per i media moderni“, dice Lykke Li. “L’intenzione è quella di condensare l’intero impatto di un film in sessanta secondi sullo schermo di un telefono, posto dove la maggior parte delle nostre esperienze emotive avvengono ora“.

Tracklist:

No Hotel

Tu non te ne vai

Autostrada per il tuo cuore

La felicità fa male

Carosello

65D

Sopra

Ü&I

L’album audiovisivo “EYEYE” di Lykke Li arriverà il 20 maggio ed è già disponibile per il pre-order.