ONEOHTRIX POINT NEVER + KELLY LEE OWENS: L’ELETTRONICA LA FA DA PADRONE A GIUGNO AL CIRCOLO MAGNOLIA DI SEGRATE (MI)

Micidiale acccoppiata live con Oneohtrix Point Never + Kelly Lee Owens. Il musicista, compositore e produttore statunitense e la musicista e produttrice gallese porteranno a Milano uno show imperdibile di musica elettronica il 15 giugno al Circolo Magnolia, biglietti in vendita solo su DICE.

Onehtrix Point Never, pseudonimo di Daniel Lopatin, è un musicista, compositore e produttore di Brooklyn, nominato al Mercury Prize.

È stato il direttore musicale della performance del Super Bowl Half-Time del 2021 di The Weeknd e ha collaborato con numerosi artisti tra cui JamesBlake, Ishmael Butler, Kelsey Lu, Caroilne Polacheck, Elizabeth Frazer, Iggy Pop e Rosalia. Nel 2017 ha inoltre ricevuto il Cannes Soundtrack Award per le musiche del film “Good Time”.

Onehtrix Point Never presenterà il suo ultimo progetto “Magic Oneohtrix Point Never“, uscito il 30 ottobre 2020, con un AV live show da non perdere.

Kelly Lee Owens è una musicista e produttrice di musica elettronica, il suo secondo album “Inner Song” è uscito nell’agosto del 2020.

