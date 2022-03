TRACK: ANDY SMYTHE

Andy Smythe è un songwriter di Greenwich, già attivo fin dall’inizio degli anni 2000, quando pubblicò ben cinque album, l’ultimo dei quali è “Nation Of The Free” del 2010.

Il musicista inglese torna ora con un nuovo LP, “Hard To Be Human”, in uscita proprio oggi, che “fonde generi come rock / folk / blues in un modo che ricorda “The White Album” dei Beatles”.

Proprio da questo suo sesto full-length proviene il nuovo singolo “Precious Love”, che potete ascoltare qui sotto: il brano viene definito come “una canzone che parla dii un angelo che appare ogni giorno quando sei nel tuo momento più buio.”

Sostenuto da una chitarra leggera e da belle linee di basso, il pezzo gode di un grandissimo senso di nostalgia che ci fa fare un tuffo nel passato, di una strumentazione ricca e di ottime melodie: malinconica, ma vivace e piacevole!

Listen & Follow

Andy Smythe: Facebook