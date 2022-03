ALBUM: SUGAR WORLD

Katryn Macko e Ryan Stanley ci deliziano con questa uscita, lungamente attesa, facendosi assaporare un amorevole spirito noise, dall’anima lo-fi che emerge spesso e volentieri, e poi una serie di cover che non ci saremmo aspettati.

Lost and Found by Sugar World

Si parte con la dolcezza malinconica e crepuscolare di “Sabbath Still”, ma poi ecco che arrivano le chitarrone subito dopo, con una folle versione di “Paparazzi” (di Lady Gaga) che sembra uscire dalla penna dei fratelli Reid, davvero gustosissima. Fratellini che fanno capolino pure nella successiva “Secret Light”, ma poi ecco che Katryn e Ryan ci deliziano con perle elettro-acustiche tutta dolcezza e zucchero come “We Fell In Love” o “Lost Inside The Dream”: capite bene che qui è come avere in mano una moneta e lanciarla in aria, non sai mai quale faccia e quale “mood” potrà comparirti. Inconfondibile “Real Hero” degli Electric Youth, che però perde tutto il lato elettronico e ne resta una versione lo-fi da cameretta, con questa chitarra spartana e le voci a disegnare la melodia. Altra cover è “Cruise” (Florida Georgia Line) che lascia per strada il suo andamento sempliciotto e country dell’originale, anche se pure, anche in questa versione, rimane uno spirito pimpante e divertito, seppure in una veste più minimal, così come la simpatica “Penelope Fresh”.

Disco simpatico e accattivante questo dei Sugar World, che lo spirito lo-fi sia con voi.

