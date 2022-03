E’ MORTO TAYLOR HAWKINS DEI FOO FIGHTERS

Tragica notizia che ci ha colpito duramente durante la notte: Taylor Hawkins, storico batterista dei Foo Fighters da 25 anni, ci ha lasciati all’età di appena 50 anni.

Il musicista nativo del Texas, ma residente in California è deceduto in una stanza di un hotel a Bogotà, Colombia dove la band statunitense avrebbe dovuto suonare Estero Picnic Festival: sono ancora sconosciute le cause della morte, anche se più fonti non confermate parlano di un arresto cardiaco.

Divenuto noto come batterista della band di Alanis Morissette, Hakwins era entrato nei Foo Fighters nel 1997, dopo l’abbandono del drummer originale William Goldsmith.

Nella sua autobiografia “The Storyteller: Tales Of Life And Music”, uscita lo scorso anno, Grohl lo aveva definito come “il suo migliore amico e partner in crime”.

Nel corso degli anni Taylor aveva anche prestato la sua voce in alcuni pezzi dei Foo Fighters, così come in alcune cover eseguite durante i loro concerti o finite sulle b-side dei singoli e inoltre ha realizzato tre album con il suo progetto Taylor Hawkins And The Coattail Riders.

Hawkins lascia la moglie Alison e tre figli.

Qui sotto potete vedere l’ultima canzone da lui suonata, “Everlong”, eseguita negli encore del concerto dei Foo Fighters al Lollapalooza Argentina all’Hipodromo de San Isidro di Buenos Aires domenica scorsa.

Photo Credit: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons