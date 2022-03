RISOLVENDO GLI ENIGMI DI UN SITO INTERNET SI SVELA UNA CLIP NON PRESENTE SU “THE BATMAN”: IL CAVALIERE OSCURO INCONTRA JOKER

Come avete visto dalla nostra recensione, il film “The Batman” ci è piaciuto. Ma i fan più accaniti, che vogliono sempre qualcosa di più che la semplice visione, hanno pane per i loro denti nel seguire indizi nascosti che portano a piacevoli scoperte. Chi ha visto il film sa bene che Barry Keoghan ha fatto un cameo come Joker durante una scena nel finale. In realtà si è scoperto che il regista Matt Reeves ha filmato molto di più sul personaggio di Keoghan, e la Warner Bros ha ora condiviso alcune delle riprese tagliate.

Nel film, uno degli enigmi dell’Enigmista (Paul Dano) porta Batman (Robert Pattinson) a www.rataalada.com. Oggi, quel sito web è stato effettivamente attivato, con gli utenti che vengono presentati con un trio di indovinelli: “Once you’ve been set up, it hits you at the end. Straight on”, “To wit: A wild card in the truest sens” e “It’s not a joke, but sometimes you need to shout it twice to really mean it”. Inserendo le risposte esatte (“Punchline“, “Joker” e “Ha“) ecco che arriva una clip in cui Batman fa visita a Joker in quel di Arkham.

La nemesi storia del Cavaliere Oscuro nota come sia il loro “primo anniversario“, implicando come lui e Batman si siano affrontati precedentemente. Batman è lì per avere un consiglio da Joker sugli omicidi dell’Enigmista.

Se Joker apparirà nel sequel di “The Batman” di Reeves o nello spin-off di “Arkham Asylum” su HBO Max, è ancora da determinare.