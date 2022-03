SAY SUE ME: I COREANI SONO PRONTI A TORNARE CON IL NUOVO ALBUM

I coreani Say Sue Me erano tornati con il singolo “So Tender” la scorsa estate, ma ora sono pronti a svelare il nuovo album: “The Last Thing Left” (pre-order) uscirà a maggio e “Around You” è il singolo che lancia il disco.

Sumi Choi ne parla così: “Questa canzone è stata scritta all’inizio della pandemia, abbastanza presto rispetto all’album. In un mondo in cui è diventato difficile uscire e incontrare liberamente le persone, capisco che il tempo è totalmente mio, ma non so ancora come controllarlo. I miei pensieri indugiano e la mia giovinezza sta scivolando via. Forse quando esco mi aspetterei qualcosa che mi facesse pensare cose migliori di queste“.

Nella tracklist del disco è presente anche “George & Janice”, singolo del 2019 che i Say Sue Me hanno scritto come regalo di nozze per i fondatori della loro etichetta, Damnably Records.

Tracklist:

1 그 때의 기억 The Memory Of The Time

2 Still Here (Feat. Kim Ildu)

3 Around You

4 We Look Alike”

5 “No Real Place

6 꿈에 To Dream (Feat. Kim Oki)

7 Photo Of You

8 The Last Thing Left

9 Now I Say

10 George & Janice

Photo: Lim So