19ESIMO ALBUM IN VISTA PER BRIAN JONESTOWN MASSACRE: A GIUGNO ARRIVERà “FIRE DOESN’T GROW ON TREES”

I Brian Jonestown Massacre pubblicheranno “Fire Doesn’t Grow On Trees”, il loro diciannovesimo album, il 24 giugno tramite la A Recordings di Anton Newcombe. Qusto sarà il primo album dei BJM in tre anni, ma c’è da dire che Anton ha condiviso regolarmente canzoni work-in-progress attraverso il suo canale YouTube.

“The Real”, che apre l’album, è stata la prima canzone che ha composto dopo un periodo di blocco dello scrittore. “All’improvviso, ho sentito qualcosa“, dice Anton. “E poi non si è più fermato. Abbiamo fatto un’intera canzone ogni singolo giorno per 70 giorni di fila”. “The Real” doveva essere la prima canzone, lo ha capito da quando ha scritto il testo “Fight the beast until it dies, raise your sword up to the sky“. “Quel verso è come fantasylandia! È il bambino che c’è in me. È una dichiarazione di qualsiasi cosa che potrei mai fare. Gran parte dell’album riguarda l’affermazione del vivere. Questo periodo è stato piuttosto buio, quindi si tratta di combattere la buona battaglia. Sto cantando per dare potere alle altre persone. Prima di tutto, sto ottenendo ciò di cui ho bisogno, ma posso vederlo come qualcosa in cui altre persone possono identificarsi“.

“Where Do We Go From Here?” è la b-side.

Tracklist:

1. The Real

2. Ineffable Mindfuck

3. It’s About Being Free Really

4. What’s In A Name ?

5. Silenced

6. Before And After land

7. You Think I’m Joking?

8. #1 LUCKY KITTY

9. Wait A Minute (2:30 to be exact)

10. Don’t Let Me Get In Your Way