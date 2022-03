LIAM GALLAGHER RICORDA TAYLOR HAWKINS NEL SUO LIVE LONDINESE DEDICANDOGLI “LIVE FOREVER”

Liam Gallagher, nel suo live immediatamente successivo alla tragica morte di Taylor Hawkins, ha onorato il batterista dei Foo Fighters con una performance di “Live Forever” durante il suo concerto a Londra.

“Dedico quest’ultima canzone all’unico Taylor Hawkins“, ha detto Gallagher prima di eseguire il classico degli Oasis. “Questo è per te, fratello“. Una foto del volto di Hawkins è stata poi mostrata sullo schermo.

Liam Gallagher dedicating ‘Live Forever’ to Taylor Hawkins tonight at the Royal Albert Hall ❤️

pic.twitter.com/3A6WvsM9sD

