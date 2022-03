SI CHIAMA “RAW” IL NUOVO ALBUM DEGLI ZZ TOP ATTESO A LUGLIO: IL LORO CLASSICO “BROWN SUGAR” è IL PRIMO ASSAGGIO

Gli ZZ Top tornano indietro nel tempo fino ai primi giorni, con il primo brano estratto dall’imminente nuovo album “Raw”, in uscita il 22 luglio 2022 su Shelter Records / BMG. “Brown Sugar” è stato un brano chiave del primo album della band texana, pubblicato nel gennaio del 1971. Il brano è nuovamente disponibile da oggi come singolo e brano d’apertura di “Raw”, un omaggio ai primi giorni della band. Scritto da Billy F. Gibbons, non deve essere scambiato per la canzone dei Rolling Stones dello stesso titolo, effettivamente pubblicata tre mesi dopo il primo album degli ZZ Top.

“Raw” è stato registrato e girato per il documentario di Netflix “That Little Ol’ Band From Texas” nominato ai Grammy, presso la Gruene Hall, tra Austin e San Antonio, Texas. La sala concerti storica risale al 1878 ed è stata in uso continuo per tutti questi anni diventandone la più antica dell’intero stato. Billy Gibbons, Frank Beard e il defunto Dusty Hill si riunirono lì per registrare in modo semplice, nudo e crudo, e il risultato di questi sforzi è “Brown Sugar” insieme ad altre undici tracce che compongono la colonna sonora “Raw”.

Guarda il video di “Brown Sugar” live alla Gruene Hall…

Quando i tre membri degli ZZ Top si sono riuniti alla Gruene Hall, come dicono le note stampa, si sono visti l’un l’altro, creando una sessione di registrazione molto organica, parte della quale è già stata vista nel film. “Raw”, la totalità dei loro sforzi, sarà disponibile nei formati LP da 180 grammi, CD e digitale. L’album è stato prodotto da Billy F. Gibbons, registrato da Jake Mann e G.L. G-Mane Moon e mixato da Ryan Hewitt. L’album è dedicato alla memoria del bassista Dusty Hill, venuto a mancare lo scorso anno.

“RAW” è disponibile in preorder a questo link: https://lnk.to/ZZTopRAW

Il commento di Gibbons: “‘Brown Sugar’ ha addolcito i nostri concerti per molti decenni, sembrava la canzone giusta per dare il calcio d’inizio a ‘Raw’. La sessione della Gruene Hall è stata un ritorno soddisfacente alle nostre radici e una circostanza molto speciale che siamo lieti di condividere con gli amici e i fan che sono rimasti con noi per tutto questo tempo.”

ZZ Top – “RAW” tracklist

Brown Sugar

Just Got Paid

Heard It On The X

La Grange

Tush

Thunderbird

I’m Bad, I’m Nationwide

Legs

Gimme All Your Lovin’

Blue Jean Blues

Certified Blues

Tube Snake Boogie