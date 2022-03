CRAIG FINN ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM E NE SVELA IL SINGOLO “MESSING WITH THE SETTINGS”

Craig Finn, cantante degli Hold Steady, ha annunciato un nuovo album da solista “A Legacy of Rentals”, in uscita il 20 maggio via Positive Jams/Thirty Tigers (pre-order), oltre a pubblicare il suo brano di apertura, “Messing with the Settings”.

“A Legacy of Rentals”, quinto disco da solista di Finn, lo trova di nuovo a lavorare con il produttore Josh Kaufman. Parlando dell’album, Finn ha detto in un comunicato stampa: “Dopo il disastro degli ultimi anni, credo che ci sia una gioia in ogni azione, per quanto banale, tipo camminare verso la cucina, perdere un treno, rovesciare il caffè, pulirlo, incontrare un amico per un pasto. Tutti vogliamo essere ricordati. Tutti vogliamo che il nostro tempo qui sia consequenziale. Nel compiere queste azioni quotidiane, ci impegniamo nella speranza, e garantiamo il nostro posto unico nella storia“.

Ecco il trailer dell’album:

Tracklist:

1. Messing with the Settings

2. The Amarillo Kid

3. Birthdays

4. The Year We Fell Behind

5. Due to Depart

6. Curtis & Shepard

7. Never Any Horses

8. Jessamine

9. A Break from the Barrage

10. This Is What It Looks Like