KAE TEMPEST IN ITALIA LIVE PER 3 DATE

Poeta e musicista del sud di Londra, Kae Tempest arriva in Italia per presentare dal vivo il nuovo album “The Line is a Curve”, in uscita l’8 aprile.

L’artista sarà in Italia per 3 date:

1 dicembre @ Milano, Circolo Magnolia

2 dicembre @ Roma, Largo Venue

3 dicembre @ Bologna, Locomotiv Club

Prevendite attive dal 30/03 solo su dice.

Dopo gli album “Everybody Down” (2014), “Let Them Eat Chaos” (2017) e “The Book of Traps and Lessons” (2019), tutti nominati al Mercury Prize, arriva l’8 aprile l’attesissimo quarto album “The Line is a Curve”, prodotto da Dan Carey, storico collaboratore di Kae.

L’album fa parte della stesso universo di “On Connection”, libro pubblicato nel 2020, e “Paradise”, adattamento andato in scena al National Theatre nel 2021.

“The Line is a Curve” parla di vergogna, ansia, isolamento e del lasciar andare. Invita ad abbracciare la natura ciclica del tempo, della crescita e dell’amore.