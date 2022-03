SI SONO RIUNITI I ROXY MUSIC: IN ARRIVO IL PRIMO TOUR IN 11 ANNI

SI SONO RIUNITI I ROXY MUSIC: IN ARRIVO IL PRIMO TOUR IN 11 ANNI

I Roxy Music sono pronti a imbarcarsi in nuovo tour reunion.

Le date, che celebreranno i 50 anni del loro debut album in USA, Canada e UK a partire da settembre, presenteranno la seguente lineup Bryan Ferry, Andy Mackay, Phil Manzanera e Paul Thompson.

L’ultima volta che i quattro muisicisti si erano ritrovati insieme su un palco era il 2011 in occasione del “For Your Pleasure” tour.

Recentemente i Roxy Music hanno annunciato la ristampa di tutti i loro dischi. Si parte il 1° aprile con l’omonimo debut-album (1972) e “For Your Pleasure” (1973).

Ecco le date del tour che per la parte americana, esclusa Bosto, vedrà come supporto St Vincent:

7 Sep – Scotiabank Arena Toronto

9 Sep – Capital One Arena Washington DC

12 Sep – Madison Square Garden New York

15 Sep – Wells Fargo Center Philadelphia

17 Sep – TD Garden Boston

19 Sep – United Center Chicago

21 Sep – Moody Center Austin

23 Sep – American Airlines Center Dallas

26 Sep – Chase Center San Francisco

28 Sep – The Forum Los Angeles

10 Oct – OVO Hydro Glasgow

12 Oct – AO Arena Manchester

14 Oct – The O2 London