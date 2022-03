“BIG TIME” E’ IL NUOVO DISCO DI ANGEL OLSEN. ASCOLTA IL SINGOLO “ALL THE GOOD TIMES”.

Tra un brano collaborativo, il prezioso “Like I Used To” al fianco di Sharon Van Etten, e un intero EP di cover anni ’80 (“Aisles”), Angel Olsen ha trovato il tempo, nel 2021, di registrare un intero nuovo disco.

Come descritto dalle note che lo accompagnano “Big Time”, atteso per il 3 giugno su Jagjaguwar, ha dietro una storia complessa e a suo modo sofferta:

Il disco è stato scritto durante il periodo in cui la cantautrice si stava dichiarando queer e inizia ad avere la sua prima esperienza di amore queer e crepacuore.

Sono le settimane in cui Angel fa coming out con i suoi genitori:

Alcune esperienze ti fanno sentire come se avessi cinque anni, non importa quanto saggio o adulto pensi di essere… Finalmente, a 34 anni, ero libera di essere me stesso.

Solo pochi giorni dopo però suo padre morì e lei presentò per la prima volta il suo partner alla sua famiglia in occasione del suo funerale. Due settimane dopo, sua madre è finita al pronto soccorso e Angel ha presto perso un altro genitore. Poco dopo questo secondo funerale, la cantautrice entra in studio per registrare “Big Time”, affiancata da Jonathan Wilson.

Ascolta il singolo “All The Good Times” accompagnato dal video diretto da Kimberly Stuckwish già dietro la macchina da presa del vide di “Like I Used To”:

L’ultimo disco di inediti di Angel Olsen risale al 2019, “All Mirrors”, seguito l’anno successivo da “Whole New Mess” album che riproponeva quegli stessi brani in nuove versioni. Entrambe le release saranno poi raccolte nel boxset “Song Of The Lark And Other Far Memories”.

“Big Time” tracklist:

01 “All The Good Times”

02 “Big Time”

03 “Dream Thing”

04 “Ghost On”

05 “All The Flowers”

06 “Right Now”

07 “This Is How It Works”

08 “Go Home”

09 “Through The Fires”

10 “Chasing The Sun”