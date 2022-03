E’ MORTA MIRA CALIX

Mira Calix, produttrice e visual artista sudafricana, è scomparsa all’età di 52 per cause ancora non rivelate.

E’ la Warp Records, etichetta della Calix, ad annunciare su twitter la triste notizia:

Mira Calix, vero nome Chantal Passamonte, si trasferì dal Sud Africa a Londra ad inizio anni ’90 lavorando come DJ e collaborando con le etichette Warp e 4AD.

Negli anni ’00 inizia a produrre musica pubblicando il suo debut album, “One On One”, nel 2000. La sua discografia conta 7 dischi (qui recuperi la nostra recensione di “Eyes Set Against The Sun” del 2007), l’ultimo “absent origin” è stato rilasciato lo scorso anno.

L’artista ha inoltre collaborato con artisti del calibro di Radiohead, Autechre e Godspeed You! Black Emperor, e composto in ambiti più classici affiancando esembles come London Sinfonietta, Ligeti Quartet e Bang On A Can.