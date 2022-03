I TV PRIEST ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO “MY OTHER PEOPLE” E CONDIVIDONO IL SINGOLO “BURY ME IN MY SHOES”

I TV Priest annunciano in queste ore il nuovo album dal titolo “My Other People”.

“My Other People”, in uscita il 17 giugno 2022 su Sub Pop Records (pre-order), segue di quasi 1 anno il precedente debut “Uppers”.

Primo singolo in ascolto “Bury Me In My Shoes”:

Il frontman Charlie Drinkwater ha commentato così il nuovo disco:

“My Other People” è un insieme di canzoni più “aperte”, sia musicalmente sia dal punto di vista dei testi; nel processo di scrittura ci siamo trovati a parlare di cose diverse dalla rabbia o dall’aggressività. Volevamo discutere anche di amore, perdita e gioia. È un disco sulla disintegrazione e distruzione personale, ma anche sulla ricostruzione dopo tutto questo. È anche fortemente radicato al posto, la musica è una risposta molto diretta alla Gran Bretagna e all’Inghilterra del 2021, ma in un senso più astratto e strutturale. Un campo fangoso visto dal finestrino di un treno tra le città, una macchia di fiori selvatici che crescono vicino a un’autostrada, tappeti appiccicosi in un pub suburbano con tetto piatto, pioggia che piscia in un giorno festivo di agosto e l’odore di diesel in un’auto di un supermercato fuori città parco. Un’isola arrabbiata, piena di speranza, di merda e bellissima.

“My Other People” tracklist:

1. One Easy Thing

2. Bury Me In My Shoes

3. Limehouse Cut

4. I Have Learnt Nothing

5. It Was Beautiful

6. The Happiest Place On Earth

7. My Other People

8. The Breakers

9. Unravelling

10. It Was A Gift

11. I Am Safe Here

12. Sunland

Credit Foto: Hollie Fernando