ISAAC HOLMAN DEGLI SLAVE ANNUNCIA IL DEBUTTO SOLISTA. PRODUCE DAMON ALBARN.

Isaac Holman, batterista degli Slaves, annuncia il suo debut album solista.

“Monkey Brain”, pubblicato con il moniker Baby Dave, uscirà il 22 aprile e vanta alla co-produzione Damon Albarn. La voce di Blur e Gorillaz supporta l’artista anche suonando vari strumenti in alcuni brani del disco.

Dopo il singolo “Too Shy For Tennis” già ascoltato adesso è disponibile un secondo brano, “29”:

Holman descrive così il disco:

…una raccolta di brani scritti poco dopo un debilitante esaurimento mentale all’inizio del 2019.

Sulla collaborazione con Albarn commenta:

Non so dove sarebbe questo progetto se non fosse stato per lui e sono così grato di aver avuto l’opportunità di lavorare con lui e osservare la sua magia. È stato un vero e proprio punto di svolta per me. Grazie per la tua pazienza, non avrebbe dovuto richiedere così tanto tempo, ma i continui problemi con la mia salute mentale hanno reso incredibilmente difficile mettere insieme questo disco. Ci siamo però, alla fine ci siamo arrivati. Non vedo l’ora che tu lo senta.

Mentre gli Slaves sono ancora momentaneamente in pausa forzata anche Laurie Vincent, altra metà del duo, ha iniziato una carriera solsita lanciando il progetto LARRY PINK THE HUMAN insieme al produttore Jolyon Thomas. Per loro una manciata di singoli e il mixtape “M1XTAPE” pubblicati lo scorso anno.