OGGI “DRY” DI PJ HARVEY COMPIE 30 ANNI

“Dry”, l’esordio di PJ Harvey che proprio oggi compie trent’anni, ha segnato l’inizio della carriera di una Polly Jean sicura che questi undici brani sarebbero stati la sua prima e unica possibilità di registrare musica a livello professionale, decisa quindi a mettere tutta sé stessa in ogni secondo, ogni nota suonata e testo scritto con rabbia, frustrazione. Non solo una band, non ancora un progetto solista, ma un power trio quello formato insieme al produttore Rob Ellis (batteria e percussioni) e Stephen Vaughan al basso (affiancati in studio da Ian Olliver, Ben Groenevelt, Mike Paine e Chas Dickie) mentre Polly Jean Harvey era impegnata, nel vero senso della parola, alla chitarra.

Uno strumento dietro cui amava nascondersi, un rapporto quasi simbiotico reso ancora più tormentato dal furto della sua sei corde preferita prima di una John Peel Session. Il suono asciutto, tenace, percussivo di “Dry” affondava le radici nel blues con accordi graffianti che formavano la base di brani ruvidi e animati, dall’anima oscura come “Oh My Lover” e “Hair” che comunque acquistavano rapidamente un ritmo e una velocità rock, la stessa di “O Stella”. Come dimenticare poi “Dress”, il singolo che insieme a “Sheela-Na-Gig” ha dato a PJ Harvey il primo assaggio di notorietà.

“Dry” come del resto tutti gli album del passato di Polly Jean Harvey è stato ristampato in CD, vinile e versione demo che non sminuisce anzi arricchisce la conoscenza di un disco già ricco di sfumature. Ascoltandola impossibile non notare da dove vengano brani come “Plants and Rags”, “Fountain” o “Water”, ben più riflessivi rispetto agli altri e dall’impianto fondamentalmente acustico. La grinta, la sfacciataggine, di questi quaranta minuti sono ancora intatte e non accennano a diminuire.



PJ Harvey – Dry

Data di pubblicazione: 30 marzo 1992

Registrato: Settembre – dicembre 1991, The Icehouse, Yeovil (Gran Bretagna)

Tracce: 11

Lunghezza: 39:54

Etichetta: Too Pure

Produttore: PJ Harvey, Rob Ellis, Head

Tracklist

1. Oh My Lover

2. O Stella

3. Dress

4. Victory

5. Happy and Bleeding

6. Sheela-Na-Gig

7. Hair

8. Joe

9. Plants and Rags

10. Fountain

11. Water