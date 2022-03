ALBUM: NO SUITS IN MIAMI

Si, avete ragione, certe volte noi di IFB ci fissamo su alcune band e “spendiamo” molti post su di loro, ma lo facciamo perché siamo consapevoli del loro valore e della loro bravura. Abbiamo così a cuore le loro sorti che vorremmo che più gente possibile ne apprezzasse le doti musicali. E’ successo così anche con i No Suits In Miami, sui quali troverete molti articoli sul sito, ma nonn poteva che essere altrimenti, visto quanto il gruppo svedese ci abbia incantato e rapito il cuore.

La nuova fatica si chiama “Nothing Ever Happens” e arriva dopo una serie magnifica di singoli. Cosa potremmo chiedere di più da una formazione che mette sul piatto adorabile jangle pop, qualche piacevolissimo riverbero guitar-pop anni ’80 e ogni tanto qualche accelerazione ritmica e qualche chitarra più ruvida e rumorosa che rende il tutto più variegato e accattivante? Già così noi saremmo più che soddisfatti, ma essendo dei puristi potremmo dire che se nonn ci sono le melodie aduguate noi avremmo già guardato oltre e invece ecco che non mancano mai, e dico mai, i ritornelli a presa rapida, vincenti e accattivanti. L’indie-pop fatto bene, con il cuore in mano, con quelle scrittura semplice eppure mai banale, agrodolce e in bilico tra malinconie e sorrisi: io, ad esempio, di fronte a incanti come “Make You See” alzo le mani mi arrendo, la perfezione è già qui. A mio avviso, a tutt’oggi, tra i più degni eredi dei Field Mice di scuola Sarah Records.

