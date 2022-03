SEX PISTOLS: A MAGGIO ARRIVANO LA RACCOLTA “THE SEX PISTOLS: THE ORIGINAL RECORDINGS” E LA SERIE DIRETTA DA DANNY BOYLE

Per la prima volta in oltre 20 anni, 20 registrazioni dei Sex Pistol dal 1976 al 1978 sono raccolte insieme per raccontare la storia di una delle band più influenti del mondo.

“The Sex Pistols: The Original Recordings” (in uscita il 27 maggio) copre un periodo storico in cui la band era davvero sempre al centro dell’attenzione e sarà pubblicata il prossimo 27 maggio in differenti formati: cd, 2LP (vinile nero), 2LP (verde trasparente), 2LP (giallo trasparente), cassetta, digitale.

La nuova raccolta contiene i singoli chiave “Anarchy In The UK”, “God Save The Queen”, “Pretty Vacant” e “Holidays In The Sun”, brani essenziali da “Never Mind The Bollocks“, altri brani originali e cover dall’album/colonna sonora “The Great Rock & Roll Swindle” e alcun b-side essenziali come “I Wanna Be Me”, “Satellite” e “Did You No Wrong”.

Tracklist:

1. Pretty Vacant

2. God Save The Queen

3. Bodies

4. No Feelings

5. I Wanna Be Me

6. Anarchy In The UK

7. Submission

8. No Fun

9. (I’m Not Your) Stepping Stone 10. Holidays In The Sun

11. New York

12. Problems

13. Lonely Boy

14. Silly Thing

15. Something Else

16. C’Mon Everybody

17. Satellite

18. Did You No Wrong

19. Substitute

20. My Way

Da notare come John Lydon non abbia affatto approvato l’operazione e lo si nota da un comunicato stampa in cui prende le distanze dal prodotto: “Universal Music Group ha annunciato l’uscita di una nuova compilation dei Sex Pistols intitolata ‘The Original Recordings’. A scanso di equivoci, John Lydon non ha approvato questa compilation, non la approva né la sostiene. Non ha approvato l’artwork o la tracklisting. Lui e il suo team non sono stati coinvolti nella produzione di questa compilation e la considerano al di sotto degli standard rispetto alle precedenti uscite Universal dal 2012“.

Nel frattempo è stato annunciato che la prossima serie “Pistol”, incentrata proprio sui Sex Pistols uscirà ufficialmente a maggio.

Creata e scritta da Craig Pearce e diretta da Danny Boyle, la serie in sei episodi debutterà su Disney+ il 31 maggio.

La serie sarà basato sul libro di memorie di Steve Jones “Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol” e vanta un cast di esordienti, tra cui Toby Wallace come Jones, Jacob Slater come Paul Cook, Anson Boon come John Lydon e Christian Lees come Glen Matlock.

Una sinossi ufficiale di “Pistol” ne parla così:

Una furiosa tempesta e al centro di questa rivoluzione ci sono i Sex Pistols. Cardine della serie è il membro fondatore e chitarrista dei Sex Pistols, Steve Jones. Il viaggio esilarante, emotivo e a volte straziante di Jones ci guida attraverso un racconto caleidoscopico di tre degli anni più epici, caotici e spruzzati di muco della storia della musica. Questa è la storia di una band di ragazzi della classe operaia, macchiettistici e rumorosi, senza futuro, che hanno scosso il noioso e corrotto establishment fino al midollo, hanno minacciato di far cadere il governo e hanno cambiato la musica e la cultura per sempre.