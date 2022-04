DAY WAVE: NUOVO ALBUM A FINE GIUGNO. ASCOLTA è LA TITLETRACK “PASTLIFE”.

Day Wave (progetto del cantante/strumentista Jackson Phillips) torna con la notizia del suo prossimo album, “Pastlife”, in uscita il 24 giugno su [PIAS] Recordings.

Il disco, come ci dicono le note stampa, affronta i temi dell’amore, della perdita e del gestire la vita a 30 anni. I singoli “Where Do You Go” e “Before You Knew” hanno dato il via al progetto e hanno visto notevoli apprezzamenti dalla critica musicale. Il nuovo assaggio è la title track.



“Penso a ‘Pastlife’ come la dichiarazione strutturale per questo disco, perché il tema generale è ricordare i capitoli passati della mia vita. Ho così tante cose del mio passato che mi mancano e così tanti amici lasciati indietro in quei tempi. Mi chiedo se pensano mai a quei tempi come faccio io. Con questo disco, è come se entrassi in questo spazio del mio passato“, dice Phillips. “Ho iniziato Day Wave quando avevo 25 anni, e ora ne ho 32. Credo di non essermi reso conto di quante cose sarebbero cambiate in quel periodo“.

Tracklist

See You When The End’s Near

Pastlife

Where Do You Go

Blue

Loner

Before We Knew

Great Expectations

We Used To Be Young

Heart To Rest

Apartment Complex

Photo: Nikoli Partiyeli