TRACK: MARRANO

A due anni dall’uscita del loro secondo album, “Perdere“, i Marrano tornano a farsi sentire con un nuovo singolo, “Poveri Diavoli”, che vede la produzione artistica di Davide “Divi” Autelitano de I Ministri. Simpatico e accattivante brano pop rock, costruito per entrare subito in testa, con un ritornello a presa rapida e chitarre che si fanno sentire nella giusta misura, senza finire troppo arrotondate per miraggi radiofonici. Piace molto anche il finale con le voci sovrapposte.

“Poveri diavoli è la fotografia di un momento di forte crisi personale che ci ha posto di fronte ai lati più spigolosi e oscuri dei nostri caratteri. È uno spaccato di vita quotidiana fatto di giornate passate a sentirsi inadeguati e alienati, di notti insonni alla ricerca di soluzioni improbabili e di lotte inutili con sé stessi. Finché ci accorgiamo di non essere soli, che possiamo chiedere aiuto e che non bisogna vergognarsi di sentirsi fragili. Non siamo soli, ma tanti diavoli in cerca della propria accettazione”, spiegano i Marrano a proposito del significato e della genesi del nuovo singolo.

Un buon biglietto da visita per il nuovo album.

Listen & Follow

Marrano: Facebook