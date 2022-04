“OMNIUM GATHERUM” è IL NUOVO DOPPIO ALBUM DEI KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD

I King Gizzard & The Lizard Wizard arrivano a quota venti LP con questo “Omnium Gatherum”, in uscita il prossimo 28 aprile via KGLZ, la label di loro proprietà.

Prodotto dal frontman Stu MacKenzie, il nuovo doppio album è il primo a essere stato registrato tutti insieme dopo la pandemia.

Dice Stu: “Questa sessione di registrazione sembrava significativa. Significativa perché era la prima volta che tutti e sei i Gizzards si riunivano dopo un tempo straordinariamente lungo in isolamento. Significativa perché ha prodotto la più lunga registrazione in studio che abbiamo mai pubblicato. Significativo perché (credo) cambierà il nostro modo di scrivere e registrare musica – almeno per un po’… Un punto di svolta. Una pietra di paragone. Penso che stiamo entrando nel nostro ‘periodo jammy’. È una bella sensazione”.

Il nuovo singolo si chiama “Magenta Mountain” e qui sotto potete vedere il relativo video.

Spiega il multistrumentista Ambrose Kenny-Smith: “Hai presente quando fai un sogno davvero strano e vivido e ti si appiccica addosso come la colla? Un giorno sono venuto in studio e Stu stava cercando di scriverne uno. Continuava a parlare di questo paradiso chiamato Magenta Mountain che aveva visto, ma nessuno di noi gli credeva. Ogni giorno da allora sta ancora cercando di convincerci tutti che è reale e un giorno lo farà”.

“Omnium Gatherum” Tracklist:

1. The Dripping Tap

2. Magenta Mountain

3. Kepler-22b

4. Gaia

5. Ambergris

6. Sadie Sorceress

7. Evilest Man

8. The Garden Goblin

9. Blame It On The Weather

10. Persistence

11. The Grim Reaper

12. Presumptuous

13. Predator X

14. Red Smoke

15. Candles

16. The Funeral

Photo Credit: Jason Galea