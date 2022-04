SETTIMO ALBUM PER PATRICK WATSON AD APRILE. ASCOLTA IL SINGOLO “HEIGHT OF THE FEELING”

SETTIMO ALBUM PER PATRICK WATSON AD APRILE. ASCOLTA IL SINGOLO “HEIGHT OF THE FEELING”

A distanza di due anni e mezzo da “Wave”, Patrick Watson tornerà, via Secret City Records, con il suo settimo LP, “Better In The Shade” (pre-order).

Registrato insieme alla sua storica collaboratrice Mishka Stein, il disco “parla della negoziazione di un mondo in cui non sai più cosa è reale”.

“Ho passato molto tempo a leggere per migliorare i miei testi per questo disco”, dice il musicista canadese. “Sono stato molto ispirato da “Jesus’ Son” di Denis Johnson, “The Waves” di Virginia Woolf e “Fever Dream” di Samanta Schweblin. I testi sono una raccolta di piccoli pensieri che mi frullavano in testa. Abbiamo lavorato molto sulla ricostruzione dei toni dei nostri arrangiamenti e abbiamo portato una maggiore componente elettronica alla musica”, continua. “Con l’aggiunta di synth modulari, siamo riusciti a trovare un approccio più caldo e toccante all’elettronica, che si sente acustica come il resto degli strumenti e si muove liquida. Fondamentalmente sono tornato a scuola negli ultimi due anni per essere in grado di portare qualcosa di nuovo ha-ha. Andrew Barr dei Barr Brothers si è unito a noi alla batteria per questo disco, è un piacere suonare con un così grande musicista. Siamo stati così fortunati ad avere Elisabeth Perrault che ci ha portato un artwork incredibile per questo disco. È un’artista giovane e talentuosa e immagino che la vedremo molto in futuro”.

Inoltre Watson ha condiviso il nuovo singolo “Height Of The Feeling”, che potete ascoltare qui sotto: il brano “parla dell’uso dell’intimità come bussola quando ti senti fuori dalla tua pelle. A volte ho solo problemi senza l’affetto che mi mette a terra. Non so se sia un bene o un male, è così e basta. Ho avuto la fortuna di poterlo co-scrivere con Ariel Engle di La Force. È così divertente lavorare con lei. Abbiamo fatto un sacco di improvvisazioni con un solo microfono e abbiamo ridacchiato insieme per tutto il tempo”.

“Better In The Shade” Tracklist:

1. Better In The Shade

2. Height Of The Feeling

3. Ode To Vivian

4. Little Moments

5. Blue

6. La La La La La

7. Star

Photo Credit: Nicola D’Orta