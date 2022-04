TRACK: JAGUERO

Il primo biglietto da visita dei vicentini Jaguero era stata l’ottima “Mild Safari”, antiicpazione di un EP in arrivo, e ora ecco il secondo proiettile che arriva dritto al bersaglio, ovvero “Negative, Awesome!”.

Punk-rock carico, ma con una vena melodica pazzesca che cattura al primo ascolto. Quando poi arrivano le urla rabbiose, in stile hardcore-melodico, sono davvero la ciliegina sulla torta e a me hanno fatto venire in mente un Mike Patton invasato e carico come una molla.

Il primo EP vede la produzione di Maurizio Baggio e se non è una garanzia questa, beh, ditemelo voi.

I Jaguero commentano dicendo: “Il nostro nuovo singolo “Negative, Awesome!” tratta il concetto di equilibrio: ogni giorno, tutti noi affrontiamo i nostri impegni, i nostri hobby, i nostri lavori, fingendo che tutto vada bene e che questa routine ci vada bene. In realtà, tutto questo ci sta lentamente consumando, e siamo così assorbiti da questo processo che non siamo in grado di svegliarci e rendercene conto. Va bene accettare anche la parte negativa di noi stessi, perché coesiste perfettamente con quella positiva. Questo è proprio quello che siamo: uno spettro complesso che va da un lato luminoso a uno più oscuro.”

Listen & Follow

Jaguero: Bandcamp