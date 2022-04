TRACK: THE SENSITIVE CLUB The Sensitives

L’attesa è finita! Finalmente il “nostro” Ben Moro da vita ai The Sensitive Club. Diciamo nostro perché Ben ha scrito anche per IFB e siamo felicissimi di mettere in luce il suo progetto solista, che, ricordiamolo è anche cantante e chitarrista nella band punk garage Elizabeth The Second.

A differenza della band in cui mette in mostra il suo lato più esuberante, in questa nuova avventura ecco emergere una personalità sensibile, oscura, ipnotica e magnetica, in bilico tra dream-pop e circolari suggestioni shoegaze, che riempiono l’aria di magia e inebrianti suggestioni.

Il singolo “The Sensitives” è totalmente suonato e prodotto da ben stesso (che ha curato anche il punto di vista grafico e video) e masterizzato presso l’Hypnoise Recording Studio dall’ingegnere del suono Filippo Galvanelli.

Quello che ci colpisce è notare come di fronte a muri di suoni di stampo britannico, il progetto The Sensitive Club sembra guardare anche all’America degli anni ’90, con una certa lezione di casa Alice In Chains si abbeverasse a fonti più oniriche e sognanti.

Una canzone davvero bella. Bravo Ben!

